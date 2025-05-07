Эксперт: с июля российским банкам станет проще отказать в кредите должникам

Эксперт финансового рынка Андрей Бархата в беседе с 360.ru объяснил, что Центральный банк стремится оградить россиян от чрезмерных долговых обязательств. Банки опасаются выдавать кредиты тем, кто уже имеет значительные задолженности, так как их способность обслуживать новые кредиты сильно ограничена. Это создает высокие риски для финансовых учреждений, особенно в условиях, когда ставки остаются на высоком уровне.

Кроме того, Бархота отметил, что многие заемщики с плохой кредитной историей берут новые кредиты для того, чтобы закрыть старые долги. Это также увеличивает вероятность отказа в кредитах, поскольку банки стараются избежать попадания в сложные финансовые ситуации. Ограничения, по мнению эксперта, будут сохраняться как минимум до тех пор, пока Центробанк не начнет снижать процентные ставки.