Эксперт: с кротами на даче лучше бороться тряпками

10:20, 02 сентября 2023
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Эксперт: с кротами на даче лучше бороться тряпкамиИ такое случается
Многие сталкивались с тем, что находили норы, а иногда и сталкивались лично с кротами у себя на участке. Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, дала хороший совет, чтобы избавиться от незваных гостей. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на «БелНовости».
Для того чтобы прогнать с садового участка кротов, вам понадобится: тряпка и ацетон. Смачиваете тряпку в ацетоне, можете использовать бензин. Находите норы кротов с ходами и помещаете в них тряпку, объясняет Коврижных. По ее словам, кроты не переносят сильный и резкий запах, поэтому это послужит причиной им покинуть участок. Кроты – вредители для корневой системы, они могут нанести большой вред посадкам, хотя не проявляют особый интерес к огородным культурам.