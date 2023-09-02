Эксперт: с кротами на даче лучше бороться тряпками

Для того чтобы прогнать с садового участка кротов, вам понадобится: тряпка и ацетон. Смачиваете тряпку в ацетоне, можете использовать бензин. Находите норы кротов с ходами и помещаете в них тряпку, объясняет Коврижных. По ее словам, кроты не переносят сильный и резкий запах, поэтому это послужит причиной им покинуть участок. Кроты – вредители для корневой системы, они могут нанести большой вред посадкам, хотя не проявляют особый интерес к огородным культурам.