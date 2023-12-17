Эксперт-стоматолог: какие продукты разрушают зубы

Эксперт-стоматолог: какие продукты разрушают зубыСладкое и кислое
Врач-стоматолог, Алексей Антипенко, в интервью радио Sputnik предупреждает об опасностях для зубов, связанных с употреблением сладких и кислых продуктов. Он подчеркивает, что сахар может быть основной причиной кариеса, так как бактерии в ротовой полости используют сахар в качестве пищи, вырабатывая органическую кислоту, разъедающую минеральные ткани зубов.
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Эксперт рекомендует употреблять сладости в основных приемах пищи, чтобы уменьшить негативное воздействие на эмаль. Он также предостерегает от частого потребления кислоты, какой содержат фрукты и фруктовые соки, поскольку они могут вызвать повышенную чувствительность эмали.
Также, Антипенко советует не чистить зубы сразу после приема кислых или сладких продуктов. Он рекомендует дождаться 20−30 минут, чтобы дать верхнему слою эмали восстановиться, и только после этого чистить зубы, чтобы избежать повреждения эмали от абразивного воздействия зубной пасты.
Эксперт призывает соблюдать осторожность при выборе питания и уходе за зубами, чтобы сохранить здоровье полости рта.
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