Эксперт-стоматолог: какие продукты разрушают зубы

Эксперт рекомендует употреблять сладости в основных приемах пищи, чтобы уменьшить негативное воздействие на эмаль. Он также предостерегает от частого потребления кислоты, какой содержат фрукты и фруктовые соки, поскольку они могут вызвать повышенную чувствительность эмали.

Также, Антипенко советует не чистить зубы сразу после приема кислых или сладких продуктов. Он рекомендует дождаться 20−30 минут, чтобы дать верхнему слою эмали восстановиться, и только после этого чистить зубы, чтобы избежать повреждения эмали от абразивного воздействия зубной пасты.

Эксперт призывает соблюдать осторожность при выборе питания и уходе за зубами, чтобы сохранить здоровье полости рта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.