Электрический мусоровоз запущен в Подмосковье

23:52, 17 сентября 2023
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Электрический мусоровоз запущен в ПодмосковьеЗаряжать его дешевле, чем пополнять бензин
Компания "РТ-Инвест", которая является в Московской области крупнейшим мусорным оператором, пустила электрический мусоровоз.
© Ferra
Пока только проходят испытания и в случае успеха, оператор поменяет свой автопар на экологически чистые мусоровозы.
Также в пресс-службе компании рассказали, что за время смены мусоровоз обслуживает около 140 контейнерных площадок. Электроавтомобиль работу выполняет за три рейса и еще останется заряд аккумулятора на 35%. К тому же заряжать мусоровоз дешевле, чем пополнять бензин.
Емкость аккумулятора подбиралась так, чтобы электромусоровоз за день мог пройти без подзарядки 400 километров, а за семь часов ночного отдыха зарядиться на 100%.
Пресс-служба компании "РТ-Инвест"
Источник:Российская газета
Автор:Ингела ВоробьеваТеги: