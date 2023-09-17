Электрический мусоровоз запущен в Подмосковье

Пока только проходят испытания и в случае успеха, оператор поменяет свой автопар на экологически чистые мусоровозы.

Также в пресс-службе компании рассказали, что за время смены мусоровоз обслуживает около 140 контейнерных площадок. Электроавтомобиль работу выполняет за три рейса и еще останется заряд аккумулятора на 35%. К тому же заряжать мусоровоз дешевле, чем пополнять бензин.