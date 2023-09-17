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23:52, 17 сентября 2023
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Электрический мусоровоз запущен в Подмосковье

Заряжать его дешевле, чем пополнять бензин

Компания "РТ-Инвест", которая является в Московской области крупнейшим мусорным оператором, пустила электрический мусоровоз.

Электрический мусоровоз запущен в Подмосковье

© Ferra

Пока только проходят испытания и в случае успеха, оператор поменяет свой автопар на экологически чистые мусоровозы.

Также в пресс-службе компании рассказали, что за время смены мусоровоз обслуживает около 140 контейнерных площадок. Электроавтомобиль работу выполняет за три рейса и еще останется заряд аккумулятора на 35%. К тому же заряжать мусоровоз дешевле, чем пополнять бензин.

Емкость аккумулятора подбиралась так, чтобы электромусоровоз за день мог пройти без подзарядки 400 километров, а за семь часов ночного отдыха зарядиться на 100%.

Пресс-служба компании "РТ-Инвест"
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