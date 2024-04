Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности

Принцип работы конструктора основан на принципе WYSIWYG (What You See Is What You Get), который позволяет видеть результат работы непосредственно в процессе редактирования. Главной особенностью WYSIWYG является возможность настройки графических элементов прямо в зоне проектирования.

AR Engine, являющийся частью конструктора, отвечает за управление проекционным контентом и формирование изображений дополненной реальности на лобовом стекле электромобиля. Этот движок разрабатывается опытной командой специалистов из различных областей, что обеспечивает высокую гибкость и возможность кастомизации.