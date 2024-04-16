Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности

Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальностиПредставляет собой конструктор для создания приложений
Принцип работы конструктора основан на принципе WYSIWYG (What You See Is What You Get), который позволяет видеть результат работы непосредственно в процессе редактирования. Главной особенностью WYSIWYG является возможность настройки графических элементов прямо в зоне проектирования.
AR Engine, являющийся частью конструктора, отвечает за управление проекционным контентом и формирование изображений дополненной реальности на лобовом стекле электромобиля. Этот движок разрабатывается опытной командой специалистов из различных областей, что обеспечивает высокую гибкость и возможность кастомизации.
Электромобиль «Атом» будет оснащен проекционным дисплеем AR HUD, который интегрируется с другими системами автомобиля и отображает важную информацию для водителя. Технология AR HUD входит в комплексную систему человеко-машинного интерфейса (HMI), что обеспечивает более комфортное взаимодействие водителя с автомобилем. На данный момент AR Engine проходит тестирование в инженерном центре в Москве и лаборатории в Набережных Челнах.