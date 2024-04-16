Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности

Электромобиль «Атом» будет оснащен проекционным дисплеем AR HUD, который интегрируется с другими системами автомобиля и отображает важную информацию для водителя. Технология AR HUD входит в комплексную систему человеко-машинного интерфейса (HMI), что обеспечивает более комфортное взаимодействие водителя с автомобилем. На данный момент AR Engine проходит тестирование в инженерном центре в Москве и лаборатории в Набережных Челнах.