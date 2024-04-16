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Опубликовано 16 апреля 2024, 17:10
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Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности

Представляет собой конструктор для создания приложений
Разработчики электромобиля «Атом» выпустили альфа-версию программного обеспечения Builder, который представляет собой конструктор для создания приложений на дисплее дополненной реальности (AR HUD). Этот конструктор обладает набором инструментов для разработки приложений и позволяет использовать данные телеметрии, ADAS, навигации и облачные данные.
Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности
© Atom

Принцип работы конструктора основан на принципе WYSIWYG (What You See Is What You Get), который позволяет видеть результат работы непосредственно в процессе редактирования. Главной особенностью WYSIWYG является возможность настройки графических элементов прямо в зоне проектирования.

AR Engine, являющийся частью конструктора, отвечает за управление проекционным контентом и формирование изображений дополненной реальности на лобовом стекле электромобиля. Этот движок разрабатывается опытной командой специалистов из различных областей, что обеспечивает высокую гибкость и возможность кастомизации.

Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности
© Atom

Электромобиль «Атом» будет оснащен проекционным дисплеем AR HUD, который интегрируется с другими системами автомобиля и отображает важную информацию для водителя. Технология AR HUD входит в комплексную систему человеко-машинного интерфейса (HMI), что обеспечивает более комфортное взаимодействие водителя с автомобилем. На данный момент AR Engine проходит тестирование в инженерном центре в Москве и лаборатории в Набережных Челнах.

Электромобиль Атом получил собственное ПО для дисплея дополненной реальности
© Atom