Электромобиль «Атом» появится на российских дорогах весной 2026 года

Автомобиль будет предлагаться в трёх вариантах: для частных владельцев, служб такси и каршеринга. Сервисное обслуживание будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и ряде других городов.

По заявленным характеристикам, запас хода «Атома» на одной зарядке составляет до 500 километров. При температуре минус 20 градусов он сокращается до 350 километров.

Ранее компания «КАМА», создающая электромобиль «Атом», первой в России среди автопроизводителей получила сертификат соответствия ASIL D. Этот международный стандарт ISO 26 262 определяет функциональную безопасность электронных систем транспортных средств, а уровень D является максимальным.