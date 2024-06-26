Электромобиль «Атом» станет беспилотным к 2027 году

Генеральный директор компании Игорь Поваразднюк подчеркнул, что основа для беспилотной системы уже заложена в разработке. Первоначально, с началом производства в 2025 году, «Атом» будет представлен с автоматической системой помощи водителю второго уровня (ADAS 2+). Эта система включает в себя 18 функций, включая автономную парковку, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение.

Однако глава компании подчеркнул важность адаптации технологий к реальным потребностям людей, избегая превращения автономии в самоцель.