Электромобиль «Атом» станет беспилотным к 2027 году

Опубликовано 26 июня 2024, 12:32
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Электромобиль «Атом» станет беспилотным к 2027 годуА с началом производства он будет оснащен системой ADAS второго уровня
Компания «Кама» планирует значительные инновации в сфере автомобильного транспорта. Её новый электромобиль «Атом» на начале производства будет оснащен системой ADAS второго уровня, но к 2027 году перейдет на полностью автономное управление третьего уровня.
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Генеральный директор компании Игорь Поваразднюк подчеркнул, что основа для беспилотной системы уже заложена в разработке. Первоначально, с началом производства в 2025 году, «Атом» будет представлен с автоматической системой помощи водителю второго уровня (ADAS 2+). Эта система включает в себя 18 функций, включая автономную парковку, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение.
Однако глава компании подчеркнул важность адаптации технологий к реальным потребностям людей, избегая превращения автономии в самоцель.