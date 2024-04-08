Электронные платежки за ЖКУ появятся во всей РФ

Опубликовано 08 апреля 2024, 13:15
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Электронные платежки за ЖКУ появятся во всей РФЧто поможет сохранить лесные насаждения
В Государственной думе рассматривается законопроект, направленный на изменение порядка информирования граждан о платежах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Предложенные изменения предусматривают возможность получения счетов в электронном виде, что позволит сэкономить бюджетные средства регионов и снизить потребление бумажных ресурсов.
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Эксперты отмечают, что новация поможет решить проблемы, связанные с несовпадением адреса проживания с местом платежа за коммунальные услуги. Она также соответствует судебным решениям и рекомендациям органов власти.
В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные о росте расходов на бумажные платежные документы. Инициатива не только позволит сэкономить средства, но и способствует сохранению лесных насаждений. Например, только в Краснодарском крае переход на электронную доставку платежных документов может спасти более 130 деревьев в год.