Электропроводящий гидрогель для заживления ран создали в России

Основу гидрогеля составляет полимер PEDOT: PSS, который повышает электропроводность. В состав также можно добавлять антисептики, антибиотики или другие вещества для персонализированной терапии. Это позволяет адаптировать лечение под конкретные потребности пациента.

Ранее в 2024 году ученые представили «умную повязку» с электростимуляцией, которая ускоряет заживление хронических ран на 50%. Гидрогель усиливает ее эффективность, выступая проводником между устройством и поврежденными тканями. Кроме того, разработка снижает риск инфицирования благодаря синтетическим компонентам, препятствующим размножению бактерий.

Как пояснили в НМИЦ, аналогичные повязки часто содержат хитозан, но новый гидрогель безопаснее и уже одобрен для применения в медицине и косметологии. Например, его можно использовать для создания гидрогелевых патчей для кожи.

Разработку презентовали на VIII Петербургском медицинском инновационном форуме. Сейчас ученые готовятся к доклиническим испытаниям и подали документы для получения патента.