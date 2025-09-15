Электросуда на Москве-реке прошли более миллиона километров

Более 1,8 миллиона жителей близлежащих районов получили доступ к новому виду транспорта, который активно используется для повседневных поездок. За всё время работы флот совершил свыше 2,5 миллиона рейсов, что превысило первоначальные ожидания.

Пассажиры отмечают удобство водного транспорта: поездка по реке экономит до 30−40 минут по сравнению с наземным маршрутом. Проезд можно оплатить всеми доступными способами, включая биометрию, что делает использование судов ещё более комфортным.

За два года флот электросудов вырос до 29 единиц. В августе в эксплуатацию вышли два обновленных судна с увеличенной вместимостью до 56 пассажиров, более ёмкими батареями, обновлёнными медиаэкранами, системой освещения и климат-контролем. Шесть модернизированных судов начали работу на маршруте «Новоспасский — ЗИЛ». До конца года парк пополнится ещё двумя судами. Все электросуда собираются в России, используя преимущественно отечественные материалы.