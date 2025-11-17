Эмулятор квантового компьютера разработали ученые из Томска

Образовательная платформа включает теоретические материалы и практические задания. Построение алгоритмов осуществляется в графическом формате с использованием квантовых гейтов — логических операций с кубитами.

Разработка велась на радиофизическом факультете при поддержке программы «Приоритет 2030». Эмулятор включен корпорацией Росатом в экосистему квантовых вычислений и рекомендован для широкого использования, отметили в пресс-службе.

По оценкам экспертов, к 2030 году потребность в специалистах по квантовым коммуникациям составит около 8,5 тысяч человек. В ТГУ уже ввели специализированные модули в программы подготовки по направлениям «Приборы и устройства нанофотоники» и «Цифровые технологии фотоники и радиофизики».