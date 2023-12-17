Эндокринолог предупредила о вреде пшеничной муки для здоровья

По словам специалиста, пшеничная мука является продуктом с низкой биологической ценностью, обладает высоким гликемическим индексом и содержит значительное количество калорий. Кроме того, она содержит клейковину, которая, по мнению Лебедевой, скапливается на поверхности ворсистой части кишечника, препятствуя нормальному усвоению витаминов и других полезных веществ организмом.

Эксперт отметила, что людям с ожирением, непереносимостью глютена и сахарным диабетом следует избегать употребления данного продукта. Она порекомендовала заменить пшеничную муку на более полезные варианты, такие как рисовая, миндальная, амарантовая, кокосовая или гречневая.

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