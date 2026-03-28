В России
Опубликовано 28 марта 2026, 22:28
1 мин.

Энергосистему Москвы адаптируют к росту дата-центров

Будет создан реестр
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по развитию энергосистемы Москвы и области. Поводом стал активный рост числа центров обработки данных (ЦОД) на фоне внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ).
© Ferra.ru

На совещании обсуждались планы увеличения генерирующих мощностей. Новак отметил, что от дата-центров поступает значительное количество заявок на технологическое присоединение. Минэнерго доложило о текущем состоянии энергосистемы и мерах по покрытию растущего спроса.

Среди предложений — анализ статуса существующих и перспективных проектов ЦОД, создание единого реестра с их техническими характеристиками. Это даст оценку реальные потребности в электроэнергии.

Новак подчеркнул необходимость регуляторных мер и анализа специфики отрасли. Развитие инфраструктуры идет в рамках генсхемы до 2042 года, которая учитывает спрос по отраслям.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#данные
,
#москва