Энергосистему Москвы адаптируют к росту дата-центров

На совещании обсуждались планы увеличения генерирующих мощностей. Новак отметил, что от дата-центров поступает значительное количество заявок на технологическое присоединение. Минэнерго доложило о текущем состоянии энергосистемы и мерах по покрытию растущего спроса.

Среди предложений — анализ статуса существующих и перспективных проектов ЦОД, создание единого реестра с их техническими характеристиками. Это даст оценку реальные потребности в электроэнергии.

Новак подчеркнул необходимость регуляторных мер и анализа специфики отрасли. Развитие инфраструктуры идет в рамках генсхемы до 2042 года, которая учитывает спрос по отраслям.