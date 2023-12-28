"ЭРА-ГЛОНАСС" передала более 81 тысячи вызовов автомобилистов службам спасения

Более 80% вызовов поступили при автоматической активации кнопок SOS или устройств экстренного вызова в автомобилях, указывая на серьезность происшествий, где водители или пассажиры сами не могли запросить помощь.

Важной отметкой стало подключение к платформе аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» более 10 миллионов автомобилей в уходящем году. Рост числа подключенных транспортных средств за 2023 год составил более миллиона, что на 15% больше, чем годом ранее.

Также, завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими в стране «Системами-112». Это позволяет службам спасения получать важную информацию о ДТП в среднем за 19 секунд, сокращая время реагирования экстренных служб на 50%.

Райкевич подчеркнул, что предоставление помощи пострадавшим в течение «золотого часа» после аварии повышает шансы на спасение жизни в пять раз. Это подтверждает, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает тысячи жизней.