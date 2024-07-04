ЭРА-ГЛОНАСС увеличила количество подключенных автомобилей за полгода

Опубликовано 04 июля 2024, 14:39
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ЭРА-ГЛОНАСС увеличила количество подключенных автомобилей за полгодаБолее 900 тысяч
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» продемонстрировала рост в первом полугодии 2024 года, подключив более 900 тыс. автомобилей, что в два раза превысило прошлогодний показатель. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», отметив, что общее число зарегистрированных автомобилей в системе превысило 11 млн.
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Помимо установки кнопок SOS на 32 тыс. транспортных средств в рамках параллельного импорта, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала года передала более 43 тыс. аварийных вызовов экстренным службам, 82% из которых были переданы в автоматическом режиме. За девять лет работы система оказала спасателям 385 тыс. экстренных вызовов, что подчеркивает ее важность для спасения жизней, сообщили в пресс-службе.
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что цифровой обмен данными с региональными «Системами-112» значительно увеличивает эффективность спасательных операций, обеспечивая точные данные о происшествиях и автомобилях всего за 19 секунд.