ЭРА-ГЛОНАСС увеличила количество подключенных автомобилей за полгода

Помимо установки кнопок SOS на 32 тыс. транспортных средств в рамках параллельного импорта, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала года передала более 43 тыс. аварийных вызовов экстренным службам, 82% из которых были переданы в автоматическом режиме. За девять лет работы система оказала спасателям 385 тыс. экстренных вызовов, что подчеркивает ее важность для спасения жизней, сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что цифровой обмен данными с региональными «Системами-112» значительно увеличивает эффективность спасательных операций, обеспечивая точные данные о происшествиях и автомобилях всего за 19 секунд.