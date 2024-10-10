Эрмитаж перейдет на российскую систему охраны картин

Испытания новой системы охраны завершилась весной 2024 года после разработки, которая проходила на протяжении пяти лет. Как отметил Богданов, на сегодняшний день существует три отечественные системы охраны картин, среди которых радиосистема, представляющая собой пластину, помещаемую за картиной. Она фиксирует любое воздействие на произведение искусства и оперативно сигнализирует о возможной угрозе.

Переход на российскую систему охраны позволит повысить безопасность экспонатов и укрепить независимость музея в вопросах защиты культурного наследия.