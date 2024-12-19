Эрмитаж представил тактильную копию античной вазы для слабовидящих

Опубликовано 19 декабря 2024, 17:561 мин.
Эрмитаж представил тактильную копию античной вазы для слабовидящихС помощью 3D-технологий
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге установил тактильный экспонат для слабовидящих посетителей. В Двадцатиколонном зале музея появилась копия античной вазы, созданная с помощью 3D-принтера. Это позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению прикоснуться к произведению искусства и ощутить его детали.
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Тактильная копия представляет собой чернолаковую гидрию IV века до нашей эры, известную также как «Царица ваз». Она выполнена с удивительной точностью, повторяя не только рельеф, но и форму, а также цветовые особенности оригинала. Макет был создан с использованием цифрового моделирования и 3D-печати, а затем обработан и расписан вручную.
На рельефе вазы изображены десять божеств, среди которых богиня Деметра, ее дочь Персефона, Дионис, Афина, Артемида и другие. Оригинал известен своим выдающимся художественным оформлением и редким сюжетом. Вдобавок, на сосуде сохранились следы красок и позолоты, что делает его еще более ценным.
Этот экспонат стал частью инклюзивной программы «Искусство в ощущениях. Античность».