Еще один округ РФ получит систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

Еще один округ РФ получит систему видеонаблюдения с распознаванием лицВ 2024 году
В Ямало-Ненецком округе запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц. В пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о планах внедрения более 700 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц во всех муниципалитетах региона в течение 2024 года. Эти камеры будут размещены на улицах, в местах общественного отдыха и на крупных транспортных узлах, пишет ТАСС.
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В планах на следующий год введение в эксплуатацию 13 стационарных камер фотовидеофиксации на региональных дорогах. В настоящее время их количество составляет 134, еще 25 планируется установить до конца декабря текущего года.
В пресс-службе подчеркнули, что к концу текущего года будет присоединено более 3 тысяч камер к единой системе видеонаблюдения в 12 муниципальных образованиях. Ожидается установка 148 камер в окружной столице и 100 камер в Новом Уренгое. Планируется расширение сети видеонаблюдения в других городах и завершение работ на вокзалах и в селах Аксарка и Яр-Сале.