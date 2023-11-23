Еще один округ РФ получит систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

В планах на следующий год введение в эксплуатацию 13 стационарных камер фотовидеофиксации на региональных дорогах. В настоящее время их количество составляет 134, еще 25 планируется установить до конца декабря текущего года.

В пресс-службе подчеркнули, что к концу текущего года будет присоединено более 3 тысяч камер к единой системе видеонаблюдения в 12 муниципальных образованиях. Ожидается установка 148 камер в окружной столице и 100 камер в Новом Уренгое. Планируется расширение сети видеонаблюдения в других городах и завершение работ на вокзалах и в селах Аксарка и Яр-Сале.