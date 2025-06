Ещё не настал: российские геймеры назвали лучший год для видеоигр

Тем не менее, в голосовании не обошлось и без ностальгии. Второе место занял 2013 год — время выхода культовых Dota 2, The Last of Us, GTA V и BioShock Infinite. Эти проекты до сих пор остаются важными для геймерского сообщества. За ним следует 2020 год, запомнившийся релизами Genshin Impact, Cyberpunk 2077 и ремейком Mafia — играми, которые скрасили пандемийную изоляцию.

2018 год также вошёл в число фаворитов благодаря таким тайтлам, как God of War, Red Dead Redemption 2 и феномену Among Us. А 2011 год, подаривший Skyrim и Minecraft, до сих пор ассоциируется с расцветом жанров и появлением новых игровых вселенных.

Классические игры до 2000 года и культовые релизы 2015 года, включая The Witcher 3 и Fallout 4, тоже нашли своих сторонников. Даже текущий 2025 год вошёл в топ: геймеров уже впечатлили грядущие релизы вроде нового Doom и Elden Ring DLC.

Среди любимых игр всех времён лидирует серия «Ведьмак», особенно её третья часть. Также часто упоминались Skyrim, GTA V, Minecraft и S.T.A.L.K.E.R.

Наиболее ожидаемыми играми названы GTA VI, The Witcher 4, TES VI и Half-Life 3 — последний остаётся мечтой игроков вот уже два десятилетия.