Если вам мало mp3: в Яндекс. Музыке появилось lossless-качество

Опубликовано 21 августа 2024, 20:44
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Если вам мало mp3: в Яндекс. Музыке появилось lossless-качествоДоступны более 25 миллионов треков
У подписчиков Яндекс Плюс появилась возможность слушать музыку в формате lossless на платформе Яндекс Музыка. Стриминг-сервис представил более 25 миллионов треков в формате FLAC (Free Lossless Audio Codec), который сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.
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Для прослушивания в новом качестве достаточно выбрать в настройках звука режим «Превосходное». Музыка в формате lossless будет автоматически воспроизводиться, включая треки в Моей волне. Также редакция Яндекс Музыки подготовила подборки альбомов и треков в разделе «Тренды», доступные в лучшем качестве.
Пользователи могут выбрать один из трех режимов прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное», в зависимости от скорости интернета и объема памяти устройства. Скоро возможность слушать музыку в формате lossless появится и на умных устройствах Яндекса.
Lossless-качество доступно всем пользователям в рамках подписки Яндекс Плюс, что позволяет окунуться в мир звуков так, как будто вы находитесь в студии с артистом.