Если вам мало mp3: в Яндекс. Музыке появилось lossless-качество

Для прослушивания в новом качестве достаточно выбрать в настройках звука режим «Превосходное». Музыка в формате lossless будет автоматически воспроизводиться, включая треки в Моей волне. Также редакция Яндекс Музыки подготовила подборки альбомов и треков в разделе «Тренды», доступные в лучшем качестве.

Пользователи могут выбрать один из трех режимов прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное», в зависимости от скорости интернета и объема памяти устройства. Скоро возможность слушать музыку в формате lossless появится и на умных устройствах Яндекса.

Lossless-качество доступно всем пользователям в рамках подписки Яндекс Плюс, что позволяет окунуться в мир звуков так, как будто вы находитесь в студии с артистом.