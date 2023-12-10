Эти приложения втихую списывают деньги со счетов

Такие приложения предлагают минимальный функционал, завышая цену за полный доступ. Обычно они предоставляют три бесплатных дня, а затем начинают регулярно снимать деньги с карты, даже после удаления программы.

Гулевич рекомендует быть осторожными и избегать загрузки приложений, предлагающих примитивные функции по высокой цене. Перед скачиванием стоит изучить отзывы о приложении и разработчике.

В случае подписки на бесплатный период без желания оплачивать приложение в дальнейшем, следует своевременно отменить подписку через управление аккаунтом на Android или iOS, подчеркивает эксперт.