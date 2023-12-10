Эти приложения втихую списывают деньги со счетов

Эти приложения втихую списывают деньги со счетовА перед этим предоставляют три бесплатных дня
Эксперты предупреждают о растущей угрозе fleeceware — приложений, предлагающих дополнительные функции за плату. Виктор Гулевич, директор центра по информационной безопасности Т1 Интеграция, отмечает, что хоть они не крадут данные, но обещают уникальные возможности, оправдывая лишь дополнительные, порой непропорциональные расходы, пишет агентство "Прайм".
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Такие приложения предлагают минимальный функционал, завышая цену за полный доступ. Обычно они предоставляют три бесплатных дня, а затем начинают регулярно снимать деньги с карты, даже после удаления программы.
Гулевич рекомендует быть осторожными и избегать загрузки приложений, предлагающих примитивные функции по высокой цене. Перед скачиванием стоит изучить отзывы о приложении и разработчике.
В случае подписки на бесплатный период без желания оплачивать приложение в дальнейшем, следует своевременно отменить подписку через управление аккаунтом на Android или iOS, подчеркивает эксперт.