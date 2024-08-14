Европейские футбольные трансляции официально вернулись в российский онлайн-кинотеатр Okko

Опубликовано 14 августа 2024, 19:06
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Европейские футбольные трансляции официально вернулись в российский онлайн-кинотеатр OkkoСервис начнёт трансляции 5 сентября
Сервис Okko станет эксклюзивным вещателем Лиги Наций УЕФА и европейских квалификационных матчей к Чемпионату мира по футболу 2026. Это позволит платформе представить зрителям непрерывный поток матчей европейских клубов и сборных, дополненный трансляциями ключевых турниров, таких как Лига Чемпионов, Лига Европы и другие.
Трансляции Лиги Наций начнутся 5 сентября, когда Okko покажет матчи Азербайджан — Швеция в 19:00 и Сербия — Испания, Беларусь — Болгария в 21:45 по московскому времени. Полное расписание доступно в социальных сетях Okko Спорт.
Подписчики смогут смотреть матчи на любых устройствах, включая SMART TV, игровые приставки и мобильные телефоны на iOS и Android. Вещание будет осуществляться в прямом эфире и в записи, с возможностью выбора аудиодорожки и просмотра хайлайтов, обзоров и аналитических программ.
Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko, отметил, что новый контент обеспечит непрерывность футбольных трансляций на платформе.