Европейские футбольные трансляции официально вернулись в российский онлайн-кинотеатр Okko

Трансляции Лиги Наций начнутся 5 сентября, когда Okko покажет матчи Азербайджан — Швеция в 19:00 и Сербия — Испания, Беларусь — Болгария в 21:45 по московскому времени. Полное расписание доступно в социальных сетях Okko Спорт.

Подписчики смогут смотреть матчи на любых устройствах, включая SMART TV, игровые приставки и мобильные телефоны на iOS и Android. Вещание будет осуществляться в прямом эфире и в записи, с возможностью выбора аудиодорожки и просмотра хайлайтов, обзоров и аналитических программ.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko, отметил, что новый контент обеспечит непрерывность футбольных трансляций на платформе.