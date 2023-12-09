Ежедневные колебания: как приливы влияют на территорию России и Москву

Методы математического анализа высшей геодезии позволили выявить влияние приливов на территорию России. Научное исследование подчеркнуло, что эти ежедневные колебания оказывают влияние на точность глобальной навигационной системы (ГНСС), важной для корректного функционирования навигации.

Студент Семен Жидяев, автор работы, отметил, что подобные изменения земной коры могут быть замечены только с использованием высокоточных геодезических приборов. Исследование обнаружило, что это схоже с океанической волной, плавно и монотонно.

Однако ученые заверили, что такие процессы не влияют на обычную жизнь. Это естественные колебания, характерные для Земли, и не имеют отношения к повседневности обычных граждан.