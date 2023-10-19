Федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ станет форум "Инфотех"Который проходит в Тюмени
Губернатор Тюменской области, Александр Моор, в своем Telegram-канале рассказал, что Тюменский цифровой форум "Инфотех" обретает новый статус как федеральная площадка для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет РИА Новости.
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Инициативу поддержал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Максут Шадаев.
Тюменская область уже активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные сферы, такие как здравоохранение, колл-центры, дорожное хозяйство и систему "Безопасный город".
Губернатор подчеркнул, что успешные примеры использования ИИ в регионе будут развиваться далее. Специально созданный региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта уже оценивает двадцать перспективных инициатив, которые будут внедрены по приоритету.