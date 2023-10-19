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21:18, 19 октября 2023
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Федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ станет форум "Инфотех"

Который проходит в Тюмени

Губернатор Тюменской области, Александр Моор, в своем Telegram-канале рассказал, что Тюменский цифровой форум "Инфотех" обретает новый статус как федеральная площадка для обсуждения внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет РИА Новости.

Федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ станет форум "Инфотех"

© Ferra

Инициативу поддержал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Максут Шадаев.

Тюменская область уже активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные сферы, такие как здравоохранение, колл-центры, дорожное хозяйство и систему "Безопасный город".

Губернатор подчеркнул, что успешные примеры использования ИИ в регионе будут развиваться далее. Специально созданный региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта уже оценивает двадцать перспективных инициатив, которые будут внедрены по приоритету.

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