Федеральной площадкой для обсуждения технологий ИИ станет форум "Инфотех"

Инициативу поддержал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Максут Шадаев.

Тюменская область уже активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные сферы, такие как здравоохранение, колл-центры, дорожное хозяйство и систему "Безопасный город".

Губернатор подчеркнул, что успешные примеры использования ИИ в регионе будут развиваться далее. Специально созданный региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта уже оценивает двадцать перспективных инициатив, которые будут внедрены по приоритету.