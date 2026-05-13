Опубликовано 13 мая 2026, 20:261 мин.
Федор Конюхов проведет исследования в Антарктиде на станции «Смоленская»Экспедиция начнется в 2027 году
Путешественник Федор Конюхов в беседе с ТАСС рассказал, что в 2027 году примет участие в научной работе на российской антарктической станции «Смоленская», расположенной на острове Смоленск. Он планирует заняться измерением радиоактивности воды в рамках проекта, связанного с министерством энергетики.
Конюхов отметил, что практически все его экспедиции сопровождаются научными исследованиями. В предыдущих путешествиях он использовал приборы для анализа воздуха и фиксировал данные о радиации, включая долгоживущие загрязнения, которые могут сохраняться в окружающей среде тысячи лет.
Станция «Смоленская» ориентирована на работу студентов и молодых исследователей. На первом этапе туда доставят два или три жилых модуля с кухней, спальней и санузлом. Их транспортировка запланирована с участием судна «Академик Федоров», с последующей доставкой в Антарктиду.