Фестиваль медиаискусства "Страна света" открылся в Петербурге

Организаторы сообщили, что фестиваль будет проходить с 18:00 до 23:00 в течение двух дней. Открытие порадовало зрителей мультимедийным шоу, посвященным 320-летию Санкт-Петербурга на фасаде Главного штаба. Затем начался показ финалистов конкурса современного медиаискусства "Страна света" на Штабе Гвардейского корпуса. Десять участников представили свои работы, воплощая тему "Малая Родина - мое место силы".

Фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и представляет разнообразие визуальных технологий: от 3D-мэппинга до VR-видео. Финалисты конкурса из разных уголков России рассказывают о своих краях через географию, архитектуру и атмосферу, запечатленную в их воспоминаниях с детства.