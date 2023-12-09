Фестиваль медиаискусства "Страна света" открылся в Петербурге

Фестиваль медиаискусства "Страна света" открылся в ПетербургеНа Дворцовой площади
На Дворцовой площади в Петербурге открылся фестивалья медиаискусства "Страна света". Шоу развернулось на более чем 8,5 тыс. кв. м и включило фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса, пишет ТАСС ссылаясь на пресс-службу организаторов мероприятия.
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Организаторы сообщили, что фестиваль будет проходить с 18:00 до 23:00 в течение двух дней. Открытие порадовало зрителей мультимедийным шоу, посвященным 320-летию Санкт-Петербурга на фасаде Главного штаба. Затем начался показ финалистов конкурса современного медиаискусства "Страна света" на Штабе Гвардейского корпуса. Десять участников представили свои работы, воплощая тему "Малая Родина - мое место силы".
Фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и представляет разнообразие визуальных технологий: от 3D-мэппинга до VR-видео. Финалисты конкурса из разных уголков России рассказывают о своих краях через географию, архитектуру и атмосферу, запечатленную в их воспоминаниях с детства.