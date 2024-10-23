Крупнейшие научно-технологические центры покажут на форуме ФИЦ-2024 в Москве уже в декабре

ФИЦ-2024 обещает быть насыщенным и многоформатным. На выставке tech-компаний участники смогут познакомиться с новейшими разработками, а на ярмарке вакансий IT-специалисты разного профиля найдут предложения от ведущих компаний. В рамках форума состоится хакатон, один из трех крупнейших в России, где более 4000 участников будут соревноваться за призовой фонд в 6 миллионов рублей.

Особое внимание на форуме будет уделено взаимодействию науки и бизнеса. Программа ФИЦ-2024 включает четыре ключевых направления: государственная поддержка инновационных компаний, партнерство науки и бизнеса, кадровые вопросы и управление технологическими кластерами. Среди спикеров — такие эксперты, как Виктор Вайпан из ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», Андрей Шкеть из фонда «Сколково» и другие.

Организатором форума выступает компания «Акселератор возможностей», которая с 2017 года занимается поддержкой инновационных научно-технологических центров. Максим Вожагов, генеральный директор компании, подчеркивает, что форум станет платформой для обмена опытом и популяризации методологии ИНТЦ, а также будет способствовать укреплению связей между бизнесом и государством.