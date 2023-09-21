В России
21:45, 21 сентября 2023
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Физики из России разработали наноантенны для оптических компьютеров

Они могут создавать электрические поля без использования электрических проводников

Пресс-служба Университета ИТМО в Санкт-Петербурге сообщила, что физики из России разработали наноантенны для оптических компьютеров, пишет ТАСС.

Физики из России разработали наноантенны для оптических компьютеров

© Ferra

Ученые разработали наноантенны, которые позволяют управлять светом, а также внутри чипов создавать электрическое поле без использования электрических проводников. С помощью их можно создавать ячейки памяти и другие элементы, которые необходимы для оптических компьютеров.

Для разработки оптического компьютера нужно заменить каждую часть обычного ПК на их оптический аналог. Мы смогли сделать в некотором смысле строительный кирпичик будущего оптического чипа - наноструктуру, которая может использоваться как конденсатор или даже транзистор. С ее помощью можно в том числе управлять потоком фотонов: например, менять интенсивность или направление излучения.

Яли Сунь
Младший научный сотрудник Университета ИТМО

По словам физиков, для создания наноантенн можно использовать материалы, которые широко применяются в микроэлектронике.

Также опыты, которые проводили ученые, показали, что наноантенны меньшего размера могут вырабатывать мощные электрические поля.

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