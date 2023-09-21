Физики из России разработали наноантенны для оптических компьютеров

Для разработки оптического компьютера нужно заменить каждую часть обычного ПК на их оптический аналог. Мы смогли сделать в некотором смысле строительный кирпичик будущего оптического чипа - наноструктуру, которая может использоваться как конденсатор или даже транзистор. С ее помощью можно в том числе управлять потоком фотонов: например, менять интенсивность или направление излучения.