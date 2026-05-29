В России
Опубликовано 29 мая 2026, 15:00
1 мин.

Физики в России научились отслеживать бор в опухолях при терапии рака

Прошли тестирования
В пресс-службе Института ядерной физики СО РАН сообщили, что ученые разработали подход, позволяющий безопасно измерять концентрацию бора в опухолях во время бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Метод может повысить точность лучевого лечения онкологических заболеваний.
Физики в России научились отслеживать бор в опухолях при терапии рака

© Ferra.ru

БНЗТ основана на накоплении борсодержащего препарата в опухоли с последующим облучением нейтронами. В результате реакции выделяется энергия, которая действует внутри раковых клеток и разрушает их, снижая воздействие на здоровые ткани. Технология особенно рассматривается для сложных и быстрорастущих опухолей.

Для контроля процесса специалисты применили мгновенную гамма-спектрометрию. В экспериментах использовали гамма-спектрометр, установленный в 6 метрах от источника излучения. Исследования провели на 10 животных, кошках и собаках, с онкологическими диагнозами, отметили в пресс-службе.

Результаты показали, что накопление и выведение бора существенно различаются: разница по захвату достигала 10 раз, а по выведению до 6 раз. Также установлено, что данные крови не всегда отражают реальную концентрацию бора в опухоли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Физики в России научились отслеживать бор в опухолях при терапии рака