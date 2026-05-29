Физики в России научились отслеживать бор в опухолях при терапии рака

БНЗТ основана на накоплении борсодержащего препарата в опухоли с последующим облучением нейтронами. В результате реакции выделяется энергия, которая действует внутри раковых клеток и разрушает их, снижая воздействие на здоровые ткани. Технология особенно рассматривается для сложных и быстрорастущих опухолей.

Для контроля процесса специалисты применили мгновенную гамма-спектрометрию. В экспериментах использовали гамма-спектрометр, установленный в 6 метрах от источника излучения. Исследования провели на 10 животных, кошках и собаках, с онкологическими диагнозами, отметили в пресс-службе.

Результаты показали, что накопление и выведение бора существенно различаются: разница по захвату достигала 10 раз, а по выведению до 6 раз. Также установлено, что данные крови не всегда отражают реальную концентрацию бора в опухоли.