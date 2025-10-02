Физтех-колледж, кластеры ИТ и робототехники: в Подмосковье образовался бум технопрофессий

Физтех-колледж, кластеры ИТ и робототехники: в Подмосковье образовался бум технопрофессийАбитуриентов стало на 65% больше за три года
© Пресс-служба Губернатора Московской области
Лидерами по числу поступающих стали колледж «Подмосковье» с 11,4 тысячи заявок, Щелковский колледж с 8,1 тысячи и колледж «Энергия» с семью тысячами. В регионе всего 37 колледжей, в которых обучаются более 83,5 тысячи студентов, включая 28 тысяч первокурсников, пишет 360.ru.
Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что учебные заведения активно обновляют инфраструктуру, оснащают классы современным оборудованием и внедряют новые программы обучения. В этом году количество бюджетных мест в колледжах увеличено на четвертью Это дает дополнительно пять тысяч возможностей для бесплатного обучения востребованным профессиям, включая электронику, механику, авиацию и технические специальности. Всего в колледжах Подмосковья представлено более 170 направлений.
Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются направления, связанные с современными технологиями. Так, «информационные системы и программирование» собрали 10,3 тысячи заявлений. Среди технических профессий востребованы сварщики и специалисты по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта — на эти направления поступило свыше пяти тысяч и 4,2 тысячи заявлений соответственно.
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Подмосковье открыты три новых кластера: атомный в Электростальском колледже, индустрии робототехники в Серпухове и информационных технологий в Долгопрудном. Всего в регионе функционируют 17 кластеров совместно с 36 колледжами, двумя вузами и 112 предприятиями. Более 21 тысячи студентов проходят обучение по программам, разработанным с работодателями, с гарантированным трудоустройством после завершения курса.