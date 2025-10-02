Физтех-колледж, кластеры ИТ и робототехники: в Подмосковье образовался бум технопрофессий

Лидерами по числу поступающих стали колледж «Подмосковье» с 11,4 тысячи заявок, Щелковский колледж с 8,1 тысячи и колледж «Энергия» с семью тысячами. В регионе всего 37 колледжей, в которых обучаются более 83,5 тысячи студентов, включая 28 тысяч первокурсников, пишет 360.ru.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что учебные заведения активно обновляют инфраструктуру, оснащают классы современным оборудованием и внедряют новые программы обучения. В этом году количество бюджетных мест в колледжах увеличено на четвертью Это дает дополнительно пять тысяч возможностей для бесплатного обучения востребованным профессиям, включая электронику, механику, авиацию и технические специальности. Всего в колледжах Подмосковья представлено более 170 направлений.