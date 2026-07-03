ФМБА проведет эксперимент на Российской орбитальной станции

Среди запланированных исследований предусмотрена оценка воздействия радиации на эффективность лекарственных препаратов, изучение изменений в системах органов человека, а также анализ сохранности свойств замороженных терапевтических стволовых клеток для возможного применения космонавтами, отметили в ФМБА,

Кроме того, специалисты предлагают усовершенствовать методы исследования космического излучения, разработать способы обеззараживания поверхностей приборов и изучить влияние радиации и микрогравитации на изменения активности генов.