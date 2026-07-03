ФМБА проведет эксперимент на Российской орбитальной станции

Опубликовано 03 июля 2026, 19:041 мин.
ФМБА проведет эксперимент на Российской орбитальной станцииЧетыре проекта уже включены в план
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России предложило провести на Российской орбитальной станции (РОС) ряд научных экспериментов, посвященных влиянию условий космического полета на биологические объекты. Координацией проектов занимается Центр космической медицины и биологии ФМБА. Четыре инициативы уже включены в план целевых работ на борту станции.
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Среди запланированных исследований предусмотрена оценка воздействия радиации на эффективность лекарственных препаратов, изучение изменений в системах органов человека, а также анализ сохранности свойств замороженных терапевтических стволовых клеток для возможного применения космонавтами, отметили в ФМБА,
Кроме того, специалисты предлагают усовершенствовать методы исследования космического излучения, разработать способы обеззараживания поверхностей приборов и изучить влияние радиации и микрогравитации на изменения активности генов.