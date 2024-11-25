ФМБА России создало более 100 новых лекарств за 4 года

Она подчеркнула, что за четыре года — с 2020 по 2024 год — не только были созданы эти продукты, но и успешно прошли все этапы испытаний. Все разработки были зарегистрированы и внедрены в медицинскую практику. В их числе — лекарства, тест-системы и медицинские приборы, которые уже нашли применение в лечении и диагностике.

Кроме того, Скворцова рассказала, что за это время ФМБА создало научный кластер из 35 научных центров. Это позволило агентству проводить разработки на всех этапах: от идеи и фундаментальных исследований до создания опытных образцов и их трансфера в производство.