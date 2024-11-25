ФМБА России создало более 100 новых лекарств за 4 года

Опубликовано 25 ноября 2024, 21:171 мин.
ФМБА России создало более 100 новых лекарств за 4 годаРазработки внедрены в практику и зарегистрированы
С 2020 года специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и внедрили в практику более 100 новых лекарств и медицинских изделий. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
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Она подчеркнула, что за четыре года — с 2020 по 2024 год — не только были созданы эти продукты, но и успешно прошли все этапы испытаний. Все разработки были зарегистрированы и внедрены в медицинскую практику. В их числе — лекарства, тест-системы и медицинские приборы, которые уже нашли применение в лечении и диагностике.
Кроме того, Скворцова рассказала, что за это время ФМБА создало научный кластер из 35 научных центров. Это позволило агентству проводить разработки на всех этапах: от идеи и фундаментальных исследований до создания опытных образцов и их трансфера в производство.