ФМБА создаст технологии для дальних пилотируемых космических миссий

Опубликовано 05 июля 2026, 09:281 мин.
ФМБА создаст технологии для дальних пилотируемых космических миссийРазрабатываются системы поддержки экипажей
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России ведет работу по медико-биологическому обеспечению пилотируемых межпланетных экспедиций. В Центре космической медицины и биологии прорабатывают вопросы подготовки космонавтов, сохранения их здоровья и поддержания функционального состояния в экстремальных условиях дальних полетов.
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Специалисты используют новейшие технологии и принципиально новые подходы. Они позволяют создавать и оценивать медико-технические системы не по отдельности, а в составе единого контура биологического и диагностико-терапевтического обеспечения. Это повышает надежность и эффективность медицинской поддержки экипажей.
Ранее стало известно, что ФМБА России прорабатывает создание наземного аналогового комплекса для подготовки космонавтов к работе на поверхности Луны. На «лунном полигоне» будут тренировать навыки выхода, обслуживания техники, очистки от пыли и действия в нештатных ситуациях.