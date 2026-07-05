ФМБА создаст технологии для дальних пилотируемых космических миссий

Специалисты используют новейшие технологии и принципиально новые подходы. Они позволяют создавать и оценивать медико-технические системы не по отдельности, а в составе единого контура биологического и диагностико-терапевтического обеспечения. Это повышает надежность и эффективность медицинской поддержки экипажей.

Ранее стало известно, что ФМБА России прорабатывает создание наземного аналогового комплекса для подготовки космонавтов к работе на поверхности Луны. На «лунном полигоне» будут тренировать навыки выхода, обслуживания техники, очистки от пыли и действия в нештатных ситуациях.