ФМБА внедрит цифровые паспорта здоровья спортсменов

а год в клиниках ФМБА провели более 26 тысяч углубленных медицинских обследований спортсменов. Доля допущенных к спортивной деятельности составила 88%, превысив плановое значение. Особое внимание уделяется детскому спорту с учетом особенностей растущего организма.

Агентство сопровождало более 3 тысяч спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры в Италии. К работе привлекались не только врачи, но и психологи, нутрициологи и биомеханики. В Федеральный регистр здоровья войдет информация о более чем 400 тысячах спортсменов из 85 регионов, отметила Скворцова.