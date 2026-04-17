ФМБА внедрит цифровые паспорта здоровья спортсменов

Опубликовано 17 апреля 2026, 19:111 мин.
ФМБА внедрит цифровые паспорта здоровья спортсменовНовая система поможет прогнозировать риски и моделировать нагрузки
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на заседании коллегии ФМБА рассказала о внедрении электронных паспортов здоровья спортсменов. Обработка данных будет вестись с помощью модулей искусственного интеллекта (ИИ), что повысит точность прогнозирования рисков и позволит моделировать условия для максимальной результативности при сохранении здоровья.
© Ferra.ru
а год в клиниках ФМБА провели более 26 тысяч углубленных медицинских обследований спортсменов. Доля допущенных к спортивной деятельности составила 88%, превысив плановое значение. Особое внимание уделяется детскому спорту с учетом особенностей растущего организма.
Агентство сопровождало более 3 тысяч спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры в Италии. К работе привлекались не только врачи, но и психологи, нутрициологи и биомеханики. В Федеральный регистр здоровья войдет информация о более чем 400 тысячах спортсменов из 85 регионов, отметила Скворцова.