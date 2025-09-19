Фонд НТИ вложит 5 млрд рублей в развитие беспилотников

Основная цель инвестиций — снизить стоимость производства и эксплуатации дронов, чтобы сделать их массовое применение в экономике страны более доступным. Планируется, что это позволит создать новые сценарии использования беспилотников.

Особое внимание будет уделено разработке новых высокотехнологичных материалов, а также модернизации двигателей и систем навигации. Это должно улучшить лётные и аэродинамические характеристики аппаратов.

Все проекты, получившие финансирование, должны будут пройти открытые испытания. Максимальный размер гранта для одного проекта может достигать 300 миллионов рублей. Уже до конца года более миллиарда рублей будет распределено между вузами и научными организациями по итогам конкурсного отбора.