Фонд президентских грантов внедрил ИИ для оценки заявок

Новая технология работает на вычислительных мощностях Yandex Cloud и использует языковые модели для анализа данных. В основе алгоритма лежит действующая методика экспертной оценки фонда — десять критериев, шкала от 0 до 10 баллов и весовые коэффициенты. Искусственный интеллект формирует подробное заключение по каждому пункту, выделяя сильные и слабые стороны проекта и вычисляя итоговый балл.

При этом все заявки по-прежнему оцениваются экспертами-людьми. Результаты работы ИИ не влияют на итоги конкурса, но будут использованы для сравнения с традиционной экспертизой. Это позволит определить, насколько искусственный интеллект способен в будущем поддерживать экспертное сообщество и брать на себя часть аналитических задач.