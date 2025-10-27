Фонд президентских грантов внедрил ИИ для оценки заявок

Опубликовано 27 октября 2025, 20:571 мин.
Фонд президентских грантов внедрил ИИ для оценки заявокВ тестовом режиме
Фонд президентских грантов запустил эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для анализа заявок, поступивших на первый конкурс 2026 года. Проект реализуется совместно с платформой Yandex Cloud и направлен на проверку эффективности цифровых инструментов в системе грантовой экспертизы.
Новая технология работает на вычислительных мощностях Yandex Cloud и использует языковые модели для анализа данных. В основе алгоритма лежит действующая методика экспертной оценки фонда — десять критериев, шкала от 0 до 10 баллов и весовые коэффициенты. Искусственный интеллект формирует подробное заключение по каждому пункту, выделяя сильные и слабые стороны проекта и вычисляя итоговый балл.
При этом все заявки по-прежнему оцениваются экспертами-людьми. Результаты работы ИИ не влияют на итоги конкурса, но будут использованы для сравнения с традиционной экспертизой. Это позволит определить, насколько искусственный интеллект способен в будущем поддерживать экспертное сообщество и брать на себя часть аналитических задач.