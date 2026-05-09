Форум «Космос для людей» пройдет в Карачаево-Черкесии

Опубликовано 09 мая 2026, 16:08
Форум «Космос для людей» пройдет в Карачаево-ЧеркесииБизнес привлекут к созданию сервисов на основе снимков Земли
В Карачаево-Черкесской Республике намерены провести форум «Космос для людей» во второй раз. Мероприятие запланировано на сентябрь или октябрь 2026 года. Площадкой выбрана Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН).
В этом году организаторы хотят привлечь представителей бизнеса к разработке и внедрению космических сервисов. Об этом рассказал министр цифрового развития республики Валерий Медовый. Основой таких сервисов станут аэрофотокосмоснимки, то есть дистанционные методы зондирования Земли.
Подобные технологии уже активно применяются в разных отраслях, например, для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Главная тема форума останется прежней — космос для людей, но с акцентом на участие бизнеса в создании новых космических продуктов, отметил Медовый.