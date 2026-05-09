В России
Опубликовано 09 мая 2026, 16:08
1 мин.

Форум «Космос для людей» пройдет в Карачаево-Черкесии

Бизнес привлекут к созданию сервисов на основе снимков Земли
В Карачаево-Черкесской Республике намерены провести форум «Космос для людей» во второй раз. Мероприятие запланировано на сентябрь или октябрь 2026 года. Площадкой выбрана Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН).
Форум «Космос для людей» пройдет в Карачаево-Черкесии

© Ferra.ru

В этом году организаторы хотят привлечь представителей бизнеса к разработке и внедрению космических сервисов. Об этом рассказал министр цифрового развития республики Валерий Медовый. Основой таких сервисов станут аэрофотокосмоснимки, то есть дистанционные методы зондирования Земли.

Подобные технологии уже активно применяются в разных отраслях, например, для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Главная тема форума останется прежней — космос для людей, но с акцентом на участие бизнеса в создании новых космических продуктов, отметил Медовый.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#космос