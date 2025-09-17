«Фосагро» и «Лаборатория Касперского» внедрят ИИ для безопасности

В рамках соглашения будут использоваться нейронные сети для мониторинга производственных процессов и защиты цифровой инфраструктуры. Особое внимание уделят системам предиктивной аналитики, способным выявлять и предотвращать угрозы до их реализации.

Отдельным направлением сотрудничества станут образовательные проекты по повышению цифровой грамотности школьников и сотрудников компаний. Это должно способствовать формированию культуры кибербезопасности.

Как отметили в «Фосагро», современные системы безопасности требуют обработки огромных объёмов данных. Применение искусственного интеллекта позволит не только оперативно выявлять угрозы, но и прогнозировать возможные риски.