ФПИ внедрит технологии ИИ во все проекты фонда

Опубликовано 22 мая 2026, 09:441 мин.
ФПИ внедрит технологии ИИ во все проекты фондаОсобое внимание уделят интерпретации моделей
Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует внедрять искусственный интеллект (ИИ) во все свои проекты. Обязательным условием является интерпретируемость моделей. Специалисты должны понимать не только полученный результат, но и причину, по которой он достигнут.
По словам руководителя Центра искусственного интеллекта ФПИ Александра Филиппова, в фонде формируется культура гибридного исследования. Интуиция ученого и вычислительные возможности алгоритмов взаимно дополняют друг друга.
В космической отрасли, атомной промышленности и оборонно-промышленном комплексе тотальная замена человека роботом часто экономически неоправданна, особенно в штучном производстве. Однако человеческий фактор необходимо минимизировать. Основная задача фонда — не просто создавать ИИ-инструменты, а масштабировать их и внедрять в работу специалистов на предприятиях, отметил Филиппов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
