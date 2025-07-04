«Газели» оснастят подушками безопасности

Опубликовано 04 июля 2025, 23:271 мин.
«Газели» оснастят подушками безопасностиНовые меры защиты для коммерческого транспорта
Горьковский автозавод начал оснащать свои коммерческие модели подушками безопасности. Как сообщил дистрибьютор «Современные транспортные технологии», нововведение уже коснулось автомобилей «Соболь NN», «Газель NN» и линейки NEXT.
© АвтоГАЗ
В базовой комплектации моделей NN теперь предусмотрены подушки безопасности как для водителя, так и для пассажира. Для «Газели Next» водительская подушка входит в стандартное оснащение, а пассажирская доступна за дополнительную плату. Первыми обновление получили бортовые версии, фургоны, комби и некоторые автобусные модификации с дизельными двигателями.
По словам представителей компании, это решение не только повышает безопасность, но и расширяет возможности использования автомобилей в корпоративных парках и муниципальных закупках, где требования к защите пассажиров постоянно ужесточаются.