«Газели» оснастят подушками безопасности

В базовой комплектации моделей NN теперь предусмотрены подушки безопасности как для водителя, так и для пассажира. Для «Газели Next» водительская подушка входит в стандартное оснащение, а пассажирская доступна за дополнительную плату. Первыми обновление получили бортовые версии, фургоны, комби и некоторые автобусные модификации с дизельными двигателями.

По словам представителей компании, это решение не только повышает безопасность, но и расширяет возможности использования автомобилей в корпоративных парках и муниципальных закупках, где требования к защите пассажиров постоянно ужесточаются.