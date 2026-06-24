Газотурбинное оборудование ОДК отработало свыше 50 млн часов на объектах ТЭК

В эксплуатации сейчас находится 472 энергетические установки общей мощностью 3 635,5 МВт и 862 газоперекачивающие установки суммарной мощностью 13 926 МВт. Оборудование используется в проектах «Сила Сибири» и «Энергия Пармы», а также работает в разных климатических условиях от Ямала до Турции.

Линейка включает установки мощностью от 2,5 до 25 МВт, работающие на природном и попутном газе в различных циклах и исполнениях. В основе ряда моделей используются авиадвигатели Д-30 и ПС-90А. Также разработаны модификации с малоэмиссионными камерами сгорания, обеспечивающие КПД до 37,8% и ресурс до 150 тыс. часов.