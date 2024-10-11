Газпром и ГЛОНАСС создадут низкоорбитальную спутниковую группировку

«Газпром космические системы» предоставит свою технологическую площадку для серийного производства космических аппаратов и спутники для тестирования технических решений с АО «ГЛОНАСС». Новые разработки, в том числе спутниковый терминал, значительно улучшат связь для специалистов в удаленных регионах, особенно в топливно-энергетическом комплексе.

АО «ГЛОНАСС» будет заниматься разработкой отечественных абонентских терминалов и технологий радиосвязи, обеспечивая мобильную спутниковую связь и передачу данных в реальном времени. В рамках форума была представлена первая в России система персональной спутниковой связи, предназначенная для онлайн-передачи голосовых и экстренных сообщений.