«Газпром нефть» и ТИУ создадут центр подготовки инженеров для отрасли

Документ подписали заместитель начальника департамента по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич и исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков на нефтегазовом форуме TNF в Тюмени. Создание НОЦ символизирует новый этап сотрудничества между университетом и компанией, объединяющий научные исследования, разработку технологий и подготовку кадров.

На базе центра будут созданы новые научные подразделения, где студенты, аспиранты и преподаватели смогут участвовать в исследованиях, стажировках и программах повышения квалификации. Основное внимание уделят подготовке специалистов, способных решать задачи современной нефтегазовой отрасли.