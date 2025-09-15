В России
Опубликовано 15 сентября 2025, 21:08
1 мин.

«Газпром нефть» и ТИУ создадут центр подготовки инженеров для отрасли

НОЦ будет развивать технологии
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и компания «Газпром нефть» подписали соглашение о создании совместного научно-образовательного центра (НОЦ). Центр будет готовить инженеров для нефтегазовой отрасли и разрабатывать новые технологии разведки и добычи углеводородов.
«Газпром нефть» и ТИУ создадут центр подготовки инженеров для отрасли

© Ferra.ru

Документ подписали заместитель начальника департамента по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич и исполняющий обязанности ректора ТИУ Юрий Клочков на нефтегазовом форуме TNF в Тюмени. Создание НОЦ символизирует новый этап сотрудничества между университетом и компанией, объединяющий научные исследования, разработку технологий и подготовку кадров.

На базе центра будут созданы новые научные подразделения, где студенты, аспиранты и преподаватели смогут участвовать в исследованиях, стажировках и программах повышения квалификации. Основное внимание уделят подготовке специалистов, способных решать задачи современной нефтегазовой отрасли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Газпром
,
#Россия