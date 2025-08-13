В России
«Газпром нефть» испытала новую технологию бурения

Добыча нефти выросла на 36%
Компания «Газпром нефть» провела первые в России испытания технологии бурения с использованием титановых игл. Тесты прошли на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, где добыча трудноизвлекаемой нефти увеличилась на 36%.
Новый метод предназначен для сложных участков, где нельзя применять стандартный гидроразрыв пласта из-за риска повреждения соседних водоносных слоёв. Вместо этого технология создаёт сеть тонких каналов диаметром 12 мм с помощью прочных титановых игл.

Первая скважина с 54 боковыми ответвлениями показала хорошие результаты. Технология не требует дополнительного оборудования и химических реагентов, что упрощает работу на удалённых месторождениях.

В компании отметили, что разработка велась совместно с российскими инженерами и учёными. В будущем метод планируют использовать на месторождениях Ямало-Ненецкого округа и других регионах с трудноизвлекаемыми запасами.

