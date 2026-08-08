«Газпром нефть» поддержит перспективные разработки молодых ученых

Опубликовано 08 августа 2026, 16:101 мин.
«Газпром нефть» поддержит перспективные разработки молодых ученыхЛучшие проекты получат финансирование
На форуме науки и технологического предпринимательства «Газпром нефть» подвела итоги отбора инновационных проектов для нефтегазовой отрасли. В мероприятии участвовали около 500 ученых и разработчиков, представивших собственные технологические решения, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Победителем инкубатора «Энерготехнохаба Петербург» стал стартап SOREX. Проект создал жидкостный аккумулятор нового типа для накопления энергии и электроснабжения жилых, промышленных и инфраструктурных объектов. Команда получила финансирование и продолжит работу вместе с индустриальными партнерами компании. До конца года разработчики рассчитывают завершить испытания и представить первый рабочий образец.
В акселераторе «Индастрикс» эксперты рассмотрели более 80 проектов. Свыше 30 из них прошли в следующий этап, где смогут доработать решения и подготовить их к пилотному внедрению.