«Газпром нефть» поддержит перспективные разработки молодых ученых

Победителем инкубатора «Энерготехнохаба Петербург» стал стартап SOREX. Проект создал жидкостный аккумулятор нового типа для накопления энергии и электроснабжения жилых, промышленных и инфраструктурных объектов. Команда получила финансирование и продолжит работу вместе с индустриальными партнерами компании. До конца года разработчики рассчитывают завершить испытания и представить первый рабочий образец.

В акселераторе «Индастрикс» эксперты рассмотрели более 80 проектов. Свыше 30 из них прошли в следующий этап, где смогут доработать решения и подготовить их к пилотному внедрению.