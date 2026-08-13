«Газпром нефть» с помощью ИИ разработала новые моторные масла

В компании сообщили, что система входит в научно-исследовательский центр «Газпромнефть, смазочные материалы» и анализирует технические требования к составам. Из нескольких тысяч вариантов она подбирает сочетания базовых масел и пакетов присадок для дальнейших испытаний.

После лабораторных и стендовых проверок подходящие составы направляются в промышленное производство. Технологию применили при разработке линейки G-Energy Synthetic Far East.

По данным компании, использование искусственного интеллекта позволило в шесть раз сократить срок от создания состава до запуска продукта. Новая продукция уже появилась в продаже.