«Газпром нефть» с помощью ИИ разработала новые моторные масла

Опубликовано 13 августа 2026, 17:131 мин.
«Газпром нефть» с помощью ИИ разработала новые моторные маслаОбновленная линейка уже поступила в продажу
«Газпром нефть» обновила линейку синтетических моторных масел G-Energy с использованием собственной платформы на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Алхимик», пишет ТАСС.
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В компании сообщили, что система входит в научно-исследовательский центр «Газпромнефть, смазочные материалы» и анализирует технические требования к составам. Из нескольких тысяч вариантов она подбирает сочетания базовых масел и пакетов присадок для дальнейших испытаний.
После лабораторных и стендовых проверок подходящие составы направляются в промышленное производство. Технологию применили при разработке линейки G-Energy Synthetic Far East.
По данным компании, использование искусственного интеллекта позволило в шесть раз сократить срок от создания состава до запуска продукта. Новая продукция уже появилась в продаже.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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