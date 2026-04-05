«Газпром нефть» создала цифровую модель вечной мерзлоты на Ямале

Опубликовано 05 апреля 2026, 23:03
«Газпром нефть» создала цифровую модель вечной мерзлоты на ЯмалеСистема объединила данные 3,5 тысяч скважин
Компания «Газпром нефть» разработала цифровую систему прогнозирования состояния вечной мерзлоты на Ямале с горизонтом планирования до 2050 года. Модель объединяет данные 3,5 тысяч инженерно-геологических скважин, космической съемки, а также полевых и лабораторных исследований. Она отражает строение, температуру и свойства грунтов, что позволяет оценить текущее состояние криолитозоны и выявить факторы риска.
© Ferra.ru
Глава компании Александр Дюков отметил, что система поможет экологично разрабатывать сложные месторождения на Крайнем Севере и безопасно эксплуатировать уже построенные объекты. «Газпром нефть» готова делиться данными с государственными органами.
Модель охватывает участки площадью более 15 тысяч квадратных километров в западной части полуострова. В перспективе ее распространят на другие регионы деятельности компании в Восточной и Западной Сибири. Криолитозона занимает более 60% территории России.