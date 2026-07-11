«Газпром нефть» создаст ИИ-систему для управления добычей нефти

Опубликовано 11 июля 2026, 18:591 мин.
«Газпром нефть» создаст ИИ-систему для управления добычей нефтиПлатформа работает через текстовые команды
«Газпром нефть» разрабатывает систему на базе искусственного интеллекта (ИИ) для помощи инженерам в задачах разработки и добычи нефти. Управление платформой будет происходить через текстовый интерфейс в формате чата.
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Основой решения станут цифровые двойники нефтегазовых пластов, скважин, трубопроводов и оборудования. Система сможет самостоятельно определять необходимые данные, подключать модели, запускать расчеты и сравнивать возможные сценарии.
По словам руководителя Научно-технического центра «Газпром нефти» Александра Ситникова, платформа будет работать с информацией более чем из 200 баз данных и цифровых моделей. Прототип способен выполнять десятки инженерных задач, включая проектирование разработки месторождений, бурение и оптимизацию работы оборудования. Он отметил, что технология должна сократить время подготовки решений, которое ранее требовало ручной обработки данных из разных источников.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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