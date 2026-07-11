«Газпром нефть» создаст ИИ-систему для управления добычей нефти

Основой решения станут цифровые двойники нефтегазовых пластов, скважин, трубопроводов и оборудования. Система сможет самостоятельно определять необходимые данные, подключать модели, запускать расчеты и сравнивать возможные сценарии.

По словам руководителя Научно-технического центра «Газпром нефти» Александра Ситникова, платформа будет работать с информацией более чем из 200 баз данных и цифровых моделей. Прототип способен выполнять десятки инженерных задач, включая проектирование разработки месторождений, бурение и оптимизацию работы оборудования. Он отметил, что технология должна сократить время подготовки решений, которое ранее требовало ручной обработки данных из разных источников.