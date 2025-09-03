«Газпром нефть» выпустила первую партию экологичного авиатоплива

Опубликовано 03 сентября 2025, 20:151 мин.
«Газпром нефть» выпустила первую партию экологичного авиатопливаSAF-топливо снизит углеродный след авиаперевозок
Компания «Газпром нефть» произвела первую партию российского авиационного топлива с низким углеродным следом. Новый продукт, разработанный специалистами технологического центра компании в Санкт-Петербурге, соответствует международным экологическим стандартам для авиаперевозок.
Топливо создано на основе авиакеросина с добавлением биокомпонентов, полученных из возобновляемого сырья. Технология предполагает синтез сложных эфиров из отработанных растительных масел и животных жиров под воздействием водорода. Полученные компоненты по эксплуатационным свойствам сопоставимы с традиционным авиатопливом.
Использование SAF-топлива позволит снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу. Разработка соответствует среднесрочным экологическим требованиям международной авиационной отрасли.
Следующим этапом станут лабораторные и стендовые испытания топлива в ведущих авиационных институтах России. Это необходимо для подтверждения эксплуатационных характеристик и безопасности нового продукта.