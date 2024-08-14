«Газпром нефть» запустила переработку использованных масел в новый продукт

Руководитель битумного бизнеса компании Дмитрий Орлов отметил, что технология переработки масел предоставляет эффективное и экологически чистое решение, улучшая ресурсную базу для производства современных битумных материалов. Это также способствует созданию новых рецептур и улучшению характеристик существующих продуктов.

В продуктовом портфеле «Газпром нефти» более 300 видов битумных материалов. Для разработки новых рецептур и улучшения характеристик уже имеющихся продуктов компания использует специализированный научно-исследовательский центр в Рязани, добавил руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти».

Проект направлен на снижение экологического воздействия использованных масел.